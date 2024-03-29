Зеленський: Цілями удару РФ були Канівська та Дністровська ГЕС

Президент Володимир Зеленський заявив, що цілями ракетних ударів РФ цієї ночі були Канівська та Дністровська гідроелектростанції.

Про це йдеться﻿ в дописі Зеленського за підсумками засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

Зазначимо, Канівська ГЕС розташована у Черкаській області, Дністровська – у Чернівецькій, на межі з Вінниччиною та на кордоні з Молдовою.

"Цієї ночі свідомими цілями ворога стали Канівська та Дністровська ГЕС. Країна-терорист хоче повторення екологічної катастрофи на Херсонщині. Але тепер під загрозою не лише Україна, а й Молдова. Вода не зупиниться перед прикордонними стовпами, як не зупиниться і російська війна, якщо разом і вчасно не зупинити її в Україні" , – написав президент.

Зеленський зазначив, що на Ставці обговорили найбільш дієві способи фізичного захисту енергетичних об'єктів. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр енергетики Герман Галущенко, голови правлінь "Укренерго" та "Нафтогазу" Володимир Кудрицький та Олексій Чернишов доповіли про завдану обстрілами шкоду та відновлювальні роботи.

Також на Ставці обговорили контракти на постачання зброї та боєприпасів.

"На перший план вийшла потреба в ППО. Через інтенсивність російських обстрілів необхідно швидше поповнювати запаси. Доручив посилити роботу з партнерами. Розраховуємо на їхню швидку реакцію" , – зазначив президент.

Зеленський додав, що це засідання Ставки стало першим, за скликання якого відповідав новий секретар РНБО Олександр Литвиненко.