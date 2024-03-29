Над Одесою збили російські ракети, але уламки впали на цивільних

Росія вдень 29 березня вдарила по Одесі двома керованими авіаційними ракетами, які вдалося збити, повідомляє Українська правда.

Про це говорить повідомлення керівника Одеської ОВА Олега Кіпера, Сил оборони півдня України, Повітряного командування "Південь".

"Силами протиповітряної оборони обидві цілі було збито. В деяких районах міста зафіксовано падіння уламків. Травмовано 15-річну дитину, її госпіталізовано".

Пізніше керівник ОВА повідомив, що в наслідок ракетного удару є троє постраждалих, яких госпіталізували до медзакладів.

"Двоє з них - діти 15 та 10 років. Люди травмувалися внаслідок падіння уламків. Всі поранення легкі, загрози життю, на щастя, немає", - написав Кіпе р.

Повітряне командування "Південь" повідомило, що ворог атакував Одещину двома керованими авіаційними ракетами Х-59 з акваторії Чорного моря.