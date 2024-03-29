"Укренерго": У трьох областях застосовані екстрені відключення

Диспетчерський центр "Укренерго" засотував екстрені відключення у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Все через відсутність достатнього обсягу генеруючих потужностей в системі, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

"Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений застосувати графіки аварійних відключень до вечора у Дніпропетровській Запорізькій, Кіровоградській областях" , - йдеться у повідомленні.

Основна причина – відсутність достатнього обсягу генеруючих потужностей в системі для покриття споживання в окремих регіонах країни, як наслідок нічної масованої російської атаки на українські електростанції.

Також продовжують діяти обмеження енергопостачання на Харківщині та у Кривому Розі.

Нагадаємо:

Через наслідки нічної атаки обмежено споживання електроенергії на Криворіжжі. Через збільшення споживання на Харківщині графіками знеструмлено 200 тисяч споживачів.

Внаслідок масованої комбінованої атаки 29 березня росіяни вдарили по трьох теплоелектростанціях ДТЕК.

Внаслідок масованої атаки росіян 29 березня є пошкодження енергетичної інфраструктури у шести областях, у деяких регіонах застосовані аварійні відключення.

В Одесі сталося аварійне відключення обладнання на одній із підстанцій "Укренерго". Тимчасово без світла Хаджибейський та Київський райони.