Данілов може стати послом у Молдові - джерела

Кандидатуру екссектетаря Ради національнї безпеки та оборони Олексія Данілова розглядають в Офісі президента в якості нового посла в Молдову, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомили співрозмовники УП в команді глави держави.

За даними УП, дипломатичну роботу Данілову пропонували одразу після звільнення з РНБО, наразі ж йдуть консультації всередині команди президента.

Данілов так само розмірковує над цим варіантом.

Пряма мова співрозмовника УП:

"Молдова найбільш імовірна наразі".

Нагадаємо:

29 березня президент Володимир Зеленський звільнив Марка Шевченка з посади посла України в Молдові. Він працював на цій посаді з початку 2020 року.

Представляючи нового секретаря Ради національної безпеки та оборони, Зеленський повідомив, що Данілов продовжить свою роботу на дипломатичному напрямку.