ОВА: У Харкові та області оновили графіки погодинних відключень світла

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов оприлюднив оновлені графіки погодинних відключень електроенергії в Харкові та області у період із 1 по 7 квітня, повідомляє Економічна правда.

Про це він написав у Telegram.

За його словами, у документі﻿ вказані назви населених пунктів, вулиць, черги та період, у який проміжок часу не буде світла.

"Фахівці продовжують ремонтувати інфраструктуру після ворожих обстрілів" , - додав Синєгубов.

Нагадаємо:

Через наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру зберігаються графіки відключень у Харківській області.

Наразі електроживлення Харкова відбувається силами інших регіонів, а на відновлення теплоцентралі знадобляться роки.