ОВА: У Харкові та області оновили графіки погодинних відключень світла
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов оприлюднив оновлені графіки погодинних відключень електроенергії в Харкові та області у період із 1 по 7 квітня, повідомляє Економічна правда.
Про це він написав у Telegram.
За його словами, у документі вказані назви населених пунктів, вулиць, черги та період, у який проміжок часу не буде світла.
"Фахівці продовжують ремонтувати інфраструктуру після ворожих обстрілів", - додав Синєгубов.
Нагадаємо:
Через наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру зберігаються графіки відключень у Харківській області.
Наразі електроживлення Харкова відбувається силами інших регіонів, а на відновлення теплоцентралі знадобляться роки.