Мінсоцполітики: Населення України може становити 25 млн осіб до 2051 року

До 2051 року населення України може становити 25,2 мільйона осіб. Таким чином, українців поменшає на 11 мільйонів, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорять дані Міністерства соціальної політики України.

Як зазначили у відомстві, станом на серпень 2023 року чисельність населення становила 36,3 мільйона осіб. На підконтрольній українській владі території всього було 31,5 млн осіб.

Але є низка загроз, які можуть вплинути на скорочення чисельності українців. Серед них:

швидке скорочення чисельності населення;

низький рівень народжуваності;

погіршення стану здоров'я населення;

зростання чисельності осіб з інвалідністю;

високий рівень передчасної смертності;

масова вимушена еміграція населення;

незаконне вивезення громадян України за кордон;

демографічне старіння;

масштабне внутрішнє переміщення населення.

"З урахуванням викладених викликів та загроз, дія яких триватиме і після закінчення війни, чисельність населення України в межах 1991 року, за оцінкою Інституту демографії та проблем якості життя НАН України, на 1 січня 2041-го року може скоротитися до 28,9 млн осіб, а на 1 січня 2051-го - до 25,2" , - зазначають у Мінсоцполітики.

Там також уточнили, що прогнозування чисельності населення ускладнюється через відсутність необхідних статистичних даних. Причиною є окупація частини територій України росіянами.

Нагадаємо, раніше демограф, старший науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України Олексій Позняк в інтерв'ю проекту РБК-Україна Styler розповів, що протягом наступних 10 років населення України може становити близько 30 млн осіб.