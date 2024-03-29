Шмигаль про атаку на енергооб'єкти: удар сильно пошкодив обладнання

Сьогодні вночі російські терористи здійснили чергову масовану ракетно-дронову атаку проти України. Через це у низці регіонів з'явились проблеми з електропостачанням, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram-канал прем‘єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Головна ціль атаки - знову наша енергетика. Удар витримали. Енергосистема цілісна, але ситуація дуже непроста. Є проблеми з електропостачанням у низці регіонів. Вирішуємо це питання", - повідомив Шмигаль.

За його словами, через російську атаку, Україна почала імпортувати електроенергію з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови, аби система працювала стабільно.

"Сьогоднішній удар знову доволі сильно пошкодив обладнання. Знову атака була спрямована як проти об’єктів генерації електроенергії, так і проти системи її розподілу", - наголосив прем'єр.

Глава уряду зауважив, що нині дуже важливо для всіх зменшити споживання електроенергії.

"Це стосується особливо вечірніх годин. Всі служби працюють для подолання наслідків. Енергетики працюють 24/7. Вдалося вже відновити частину об’єктів, які були пошкоджені під час атаки минулого тижня", - додав він.

Обстріл України 29 березня

Росіяни в ніч на 29 березня випустили по Україні 60 дронів-камікадзе та 39 ракет різних типів. Протиповітряній обороні вдалося знищити 56 безпілотників та 29 ракет.

Удар ворога знову був націлений на енергетику. Окупанти атакували три ТЕС в Україні, внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання.

Також були атаковані об'єкти критичної інфраструктури у Дніпропетровській, Черкаській, Львівській та Івано-Франківській областях.