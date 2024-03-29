ГУР: Росіяни встановили в окупації понад 2000 мобільних вишок

На тимчасово окупованих територіях України росіяни встановили понад 2000 вишок мобільних мереж РФ і відновили 2300 культурних об'єктів для просування російських наративів, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

"Я наведу декілька фактів, і ви зрозумієте наскільки активно вони (росіяни) працюють на тимчасово окупованих територіях.

Візьмемо Луганську, Донецьку, Херсонську і Запорізьку області. Перше – вони повністю контролюють цей інформаційний простір, використовуючи ретранслятори та інше. Це покладено на "Ростєх": там усе програмне забезпечення, повний контроль усіх інформаційних потоків, які там є.

Друге – це розширення мереж для того, щоб поширити свою пропаганду. От за цей період часу на окупованих територіях було розгорнуто та встановлено понад 2000 вишок мобільних мереж РФ".

Також, за словами Скібіцького, за час окупації росіяни вдосконалили, модернізували та відновили 2300 культурних об'єктів: театри, кінотеатри, різні студії для нав'язування наративів РФ і позбавлення українців історичного минулого:

"Тут включається робота особливо стосовно молоді – підручники, книги, російські програми освіти і так далі".