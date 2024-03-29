Кількість постраждалих через російський удар по Одесі зросла до 5 осіб

Кількість постраждалих через російський удар по Одесі 29 березня зросла до 5, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.

"Сили оборони збили обидві ракети, але зафіксовано падіння уламків. Постраждало 5 людей, зокрема 15-річний підліток, що перебував на момент збиття на вулиці, його госпіталізовано у дитячу клінічну лікарню".

Також через ударом пошкоджений один із міських соціальних закладів, в ньому вибило кілька вікон. Підопічні та персонал перебували в укритті.

Що передувало:

Росія вдень 29 березня вдарила по Одесі двома керованими авіаційними ракетами, які вдалося збити.