Центренерго: Росіяни майже повністю зруйнували Зміївську ТЕС
Терористичні війська Росії зруйнували одну з найбільших ТЕС Харківщини – Зміївську, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє Центренерго.
Удар 22 березня знищив всі блоки, пошкодив допоміжне обладнання. Ступінь руйнації різний, від повного – до значного.
Зараз на підприємстві триває розбір завалів і немає доступу до більшої частини обладнання.
Тому можливостей більш точно оцінити масштаб пошкоджень, точні цифри щодо суми, яка необхідна на відновлення, а також якихось прогнозів щодо часу ремонтів – немає.
Міністр енергетики Герман Галущенко побував на ТЕС і пообіцяв допомогу через донорів.
"Гроші є. Є відповідний фонд підтримки енергетики. Він працює. Тому всі готові допомагати!".