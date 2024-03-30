Центренерго: Росіяни майже повністю зруйнували Зміївську ТЕС

Терористичні війська Росії зруйнували одну з найбільших ТЕС Харківщини – Зміївську, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Центренерго.

Удар 22 березня знищив всі блоки, пошкодив допоміжне обладнання. Ступінь руйнації різний, від повного – до значного.

Зараз на підприємстві триває розбір завалів і немає доступу до більшої частини обладнання.

Тому можливостей більш точно оцінити масштаб пошкоджень, точні цифри щодо суми, яка необхідна на відновлення, а також якихось прогнозів щодо часу ремонтів – немає.

Міністр енергетики Герман Галущенко побував на ТЕС і пообіцяв допомогу через донорів.

"Гроші є. Є відповідний фонд підтримки енергетики. Він працює. Тому всі готові допомагати!".