У Білому домі назвали мету останніх російських ракетних атак по Україні

Білий дім назвав останні ракетну атаку Росії на енергомережу України спробою російського диктатора Володимира Путіна "занурити" країну "в темряву", повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить офіційна заява речника Ради національної безпеки США Адрієн Вотсон.

Зазначається, що в ніч на п'ятницю, 29 березня, Росія здійснила одну з найбільших повітряних атак на енергосистему України з початку війни, "позбавивши багатьох людей по всій країні тепла, води та електроенергії у все ще холодні дні ранньої весни".

"Ці бомбардування - частина серії російських атак на критично важливу інфраструктуру України - є жахливим нагадуванням про зусилля Владіміра Путіна зламати дух українського народу і занурити його в темряву" , - йдеться у заяві.

У заяві Вотсон закликала Палата представників Конгресу США ухвалити двопартійний додатковий законопроект про національну безпеку, що дозволить надіслати Україні більше засобів протиповітряної оборони.

"Потреба України є нагальною, і ми не можемо дозволити собі подальших затримок" , - підкреслила речник Ради нацбезпеки США.

Ракетна атака на Україну 29 березня

В ніч на 29 березня росіяни випустили по Україні 60 дронів-камікадзе та 39 ракет різних типів. Сили ППО знищили 56 безпілотників та 29 ракет.

Ворог умисно цілився по об'єктам енергетики й атакував три ТЕС, зокрема Канівську та Дністровську ГЕС, серйозно пошкодивши їхнє обладнання. Також були атаковані об'єкти критичної інфраструктури у Дніпропетровській, Черкаській, Львівській та Івано-Франківській областях.

Через обстріли у семи областях введені графіки відключення електроенергії.