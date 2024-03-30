ISW: РПЦ запропонувла Кремлю ультранаціоналістичну ідеологію

Російська православна церква московського патріархату об'єднала кілька кремлівських ідеологічних наративів, намагаючись сформувати ширшу націоналістичну ідеологію навколо війни в Україні і експансіоністського майбутнього Росії, повідомляє Українська правда.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

РПЦ МП посилила кремлівську риторику щодо війни Росії в Україні та назвала її екзистенціальною та цивілізаційною "священною війною", що є значним відхиленням для російської влади, яка досі старанно уникала офіційного формулювання вторгнення Росії в Україну як будь-яку "війну".

РПЦ МП, схоже, об’єднує попередні паралельні кремлівські наративні зусилля у відносно цілісну ідеологію, зосереджену на національній ідентичності та демографічному відродженні, яка обіцяє росіянам період національного відродження в обмін на соціальні та громадянські обов’язки.

РПЦ МП підкреслила, що "відновлення єдності російського народу" через війну в Україні є ключовою умовою виживання та успішного розвитку Росії протягом XXI століття.

Аналітики ISW вважають, що цей заклик до відновлення є повномасштабним знищенням української нації та затягування її в Росію.

РПЦ МП має на меті також конвертнути етнічних білорусів у російську націю через свою концепцію "доктрини триєдиності", а також масово репатріювати інших "співвітчизників" за кордоном.

Кремль може вирішити не повністю приєднуватися публічно до ультранаціоналістичної ідеології, яку РПЦ МП запропонувала, але, швидше за все, запозичить і використає її для підтримки військових дій в Україні та будь-яких майбутніх актів агресії проти сусідів Росії і Заходу.

Ключові висновки ISW за 29 березня: