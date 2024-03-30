Зеленський звільнив свого першого помічника Шефіра та декількох радників
Президент Володимир Зеленський 30 березня звільнив свого першого помічника Сергія Шефіра та декількох радників, повідомляє Українська правда.
Про це говорять укази Зеленського.
Президент, окрім Шефіра, також звільнив декількох радників, серед яких Михайло Радуцький, Сергій Трофімов та Олег Устенко.
Звільнені ще й позаштатні уповноважені з питань волонтерської діяльності Наталія Пушкарьова та з питань забезпечення прав захисників Альона Вербицька.
Нагадаємо:
Шефір є давнім другом Зеленського та його бізнес-партнером.
Вони разом зі старшим братом Борисом та Зеленським створювали студію "Квартал 95".
За даними УП, до повномасштабної війни Шефір відповідав за комунікацію з великим бізнесом від ОП.
Журналісти неодноразово фіксували візити першого помічника до олігархів, а також вплив на роботу НАЕК "Енергоатом" та Одеського припортового заводу.