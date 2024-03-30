Міноборони Естонії: Коштів на чеську ініціативу для України все ще бракує

Низка країн уже зробили свій внесок в ініціативу Чехії із закупівлі снарядів для України, але, незважаючи на це, грошей, як і раніше, не вистачає, повідомляє Європейська правда.

Про це розповів у телеефірі міністр оборони Естонії Ханно Певкур, повідомляє ERR.

За словами Ханно Певкура, у світі є місця, де можна купити снаряди, але питання в тому, чи є на це гроші.

"Якщо ми говоримо про мільйон снарядів, то це близько трьох мільярдів євро. Є різні калібри, менші трохи дешевші. Було б чудово, якби все вдалося зробити. На даний момент можна сказати, що грошей не вистачає більше, ніж снарядів", – сказав Певкур.

За словами міністра оборони, суми, яких бракує, намагаються знайти насамперед у країнах Північної та Центральної Європи. Францію, яка заявила, що готова зробити більший внесок, слід ще обговорити окремо.

Нині важко прогнозувати, коли снаряди можуть потрапити на фронт. Частина, можливо, потрапить уже через кілька місяців, частина – лише до кінця року.

"Дуже багато залежить від того, що нам потрібно фізично перевірити деякі снаряди цих можливих партнерів. Нам сказали, що там можна дістати [снаряди], але в якому вони стані, чи придатні взагалі до використання – все це треба перевірити", – пояснив Певкур.

"Я трохи стурбована, тому що ми, так би мовити, плескаємо себе по плечу, мовляв, ми молодці, але з України приходять повідомлення, що боєприпаси до них не доходять. Якщо ми ще зможемо здійснити ці речі і доставити їх в Україну, і Україна зможе завдати удару у відповідь, то це справить ефект ", – сказала прем'єр-міністр Кая Каллас.

Зазначається, що найбільш критична ситуація із зенітними ракетами, запаси яких в України закінчуються. За словами міністра оборони, Естонії в цьому випадку нічого запропонувати і єдиний варіант – з надією дивитися в бік складів союзників.

Раніше ЗМІ повідомляли, що учасники ініціативи Чехії з закупівлі артилерійських снарядів для України за межами Європи підписали угоду, в межах якої Київ отримає мільйон боєприпасів – більше, ніж планувалось.

Усього до чеської ініціативи долучились 15 країн, стверджується в матеріалі, зокрема Німеччина, Франція, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Португалія, Бельгія, Польща та Канада. Не всі з них публічно оголосили, яку саме суму внесли для закупівлі снарядів.

Чехія очолює ініціативу з забезпечення України щонайменше 800 тисячами боєприпасів, причому це число може потенційно вирости до 1,5 мільйона.