В Україні масштабна повітряна тривога через загрозу балістики (Оновлено)

Вдруге за день в Україні масштабна повітряна тривога через загрозу балістики – тепер тривогу оголосили ще й у Києві та в центральних областях, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють мапа повітряних тривог, Повітряні сили.

Тривога в областях пов'язана із загрозою застосування балістичного озброєння, уточнили військові.

Оновлено: Через 16 хвилин тривогу скасували. Повітряні сили не повідомляли про запуск ракет росіянами.