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Українці тепер зможуть одружитися по відеозв'язку у "Дії"

Українці тепер зможуть одружитися по відеозв'язку у "Дії"
Фото: sluga-narodu.com

Одружитися за кілька кліків можна буде в "Дії", повідомляє Ділова столиця.

Про це повiдомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Уряд ухвалив Постанову щодо реєстрації шлюбу онлайн. Тепер українці одружуватимуться просто в застосунку. Це особливо важливо для пар, які через війну не можуть бути поруч.

У застосунку лише треба відправити заяву, а працівник ДРАЦСу проводитиме церемонію одруження по відеозвʼязку. Наречені підписують актовий запис про шлюб Дія.Підписом.

"Клік-клік — і одружені. Перетворюємо ваші мрії на цифрову реальність", — кажуть у Мінцифрі.
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