Українці тепер зможуть одружитися по відеозв'язку у "Дії"
Одружитися за кілька кліків можна буде в "Дії", повідомляє Ділова столиця.
Про це повiдомляє Міністерство цифрової трансформації України.
Уряд ухвалив Постанову щодо реєстрації шлюбу онлайн. Тепер українці одружуватимуться просто в застосунку. Це особливо важливо для пар, які через війну не можуть бути поруч.
У застосунку лише треба відправити заяву, а працівник ДРАЦСу проводитиме церемонію одруження по відеозвʼязку. Наречені підписують актовий запис про шлюб Дія.Підписом.
"Клік-клік — і одружені. Перетворюємо ваші мрії на цифрову реальність", — кажуть у Мінцифрі.