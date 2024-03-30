Українці тепер зможуть одружитися по відеозв'язку у "Дії"

Одружитися за кілька кліків можна буде в "Дії", повідомляє Ділова столиця.

Про це повiдомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Уряд ухвалив Постанову щодо реєстрації шлюбу онлайн. Тепер українці одружуватимуться просто в застосунку. Це особливо важливо для пар, які через війну не можуть бути поруч.

У застосунку лише треба відправити заяву, а працівник ДРАЦСу проводитиме церемонію одруження по відеозвʼязку. Наречені підписують актовий запис про шлюб Дія.Підписом.