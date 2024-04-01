Безпілотники з Ємену атакували ізраїльське місто Ейлат

Ізраїльський Ейлат зазнав повітряної атаки з Ємену. У місті лунала сирена та були чутні звуки вибухів, пише Владислав Прийменко, РБК-Україна.

Повідомляється, що на Ейлат летіли два безпілотники. Очевидці повідомили про звуки вибуху. На іншому відео помітно кілька машин швидкої допомоги біля військово-морської бази в курортному місті на Червоному морі.

Також очевидці повідомляють про дим у результаті атаки.

אמבולנסים הגיעו למקום בו נפל חלק המיירט באילת צילום: יהודה בן יתח pic.twitter.com/GhmaH9kLlC — ישראל היום (@IsraelHayomHeb) March 31, 2024

За словами Армії оборони Ізраїлю, до міста проникла ворожа повітряна ціль, яку військові вразили.