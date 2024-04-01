Безпілотники з Ємену атакували ізраїльське місто Ейлат
Ізраїльський Ейлат зазнав повітряної атаки з Ємену. У місті лунала сирена та були чутні звуки вибухів, пише Владислав Прийменко, РБК-Україна.
Повідомляється, що на Ейлат летіли два безпілотники. Очевидці повідомили про звуки вибуху. На іншому відео помітно кілька машин швидкої допомоги біля військово-морської бази в курортному місті на Червоному морі.
Також очевидці повідомляють про дим у результаті атаки.
За словами Армії оборони Ізраїлю, до міста проникла ворожа повітряна ціль, яку військові вразили.
"Після сирен, що пролунали в місті Ейлат і районі Хевел-Ейлот про проникнення ворожого літака, солдати ЦАХАЛу виявили підозрілу повітряну мету, яка перетнула зі сходу територію Ізраїлю. Мета впала в районі Ейлатської затоки. Повідомлень про постраждалих не надходило, будівлі було завдано незначної шкоди", - написали Цахал.