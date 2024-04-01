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В Україні спростили декларування експрес-відправлень та сплату мита

В Україні спростили декларування експрес-відправлень та сплату мита
Фото: Pixabаy

Українці можуть легко декларувати експрес-відправлення та сплачувати митні платежі прямо зі смартфона, пише Каріна Левицька, РБК-Україна.

Можливість декларувати експрес-відправлення та сплачувати митні платежі прямо зі смартфона реалізувала Державна митна служба в Особистому кабінеті на веб-порталі "Єдине вікно для міжнародної торгівлі".

Це можна зробити шляхом подання електронної митної декларації М-16.

Для спрощення процесу реалізовано низку сервісних функцій:

  • переважна більшість граф декларації заповнюється автоматично;
  • автоматично здійснюється машинний переклад назв товарів та іншої інформації на українську мову;
  • можливість у багатьох випадках підбору коду товару за УКТ ЗЕД;
  • розрахунок податків відбувається в автоматичному режимі;
  • передбачено автозаповнення тих реквізитів, яких бракує в попередній інформації - в тому випадку, якщо громадянин раніше вже користувався цим сервісом.

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