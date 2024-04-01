В Україні спростили декларування експрес-відправлень та сплату мита

Українці можуть легко декларувати експрес-відправлення та сплачувати митні платежі прямо зі смартфона, пише Каріна Левицька, РБК-Україна.

Можливість декларувати експрес-відправлення та сплачувати митні платежі прямо зі смартфона реалізувала Державна митна служба в Особистому кабінеті на веб-порталі "Єдине вікно для міжнародної торгівлі".

Це можна зробити шляхом подання електронної митної декларації М-16.

Для спрощення процесу реалізовано низку сервісних функцій: