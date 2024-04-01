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Курс валют НБУ на 1 квітня

Курс валют НБУ на 1 квітня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 1 квітня 2024 року

Курс долара порівняно з 31 березня знизився до позначки 38.9974 за 1 долар.

Євро подешевшав на 21 коп. до 42.1601 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 31 коп. до 49.2498 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 35 коп. до 43.0340 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився на 5 коп. до 9.7772 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 38.997 400 --0.224
EUR Євро 42.160 100 --0.2069
GBP Фунт стерлінгів 49.249 800 --0.3143
CHF Швейцарський франк 43.034 000 --0.3525
PLN Польський злотий 9.777 200 --0.0517

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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