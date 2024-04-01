Курс валют НБУ на 1 квітня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 1 квітня 2024 року
Курс долара порівняно з 31 березня знизився до позначки 38.9974 за 1 долар.
Євро подешевшав на 21 коп. до 42.1601 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подешевшав на 31 коп. до 49.2498 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 35 коп. до 43.0340 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого знизився на 5 коп. до 9.7772 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|38.997 400
|EUR
|Євро
|42.160 100
|GBP
|Фунт стерлінгів
|49.249 800
|CHF
|Швейцарський франк
|43.034 000
|PLN
|Польський злотий
|9.777 200
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.