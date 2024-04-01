Курс валют НБУ на 1 квітня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 1 квітня 2024 року

Курс долара порівняно з 31 березня знизився до позначки 38.9974 за 1 долар.

Євро подешевшав на 21 коп. до 42.1601 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 31 коп. до 49.2498 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 35 коп. до 43.0340 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився на 5 коп. до 9.7772 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 38.997 400 EUR Євро 42.160 100 GBP Фунт стерлінгів 49.249 800 CHF Швейцарський франк 43.034 000 PLN Польський злотий 9.777 200

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.