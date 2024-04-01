США поставили Ізраїлю понад дві тисячі потужних авіабомб

США поставили Ізраїлю понад 1800 бомб Mark 84 і приблизно 500 бомб Mark 82, які є вільнопадаючими, але їх можна перетворити на високоточну зброю.﻿ З посиланням на NBC, пише Вадим Ребрина, РБК-Україна.

Бомби є частиною пакета озброєнь, який був схвалений для Ізраїлю багато років тому, але виконується лише зараз, повідомили виданню двоє високопоставлених чиновників з адміністрації президента США Джо Байдена.

Mark 84 і 82 — це вільнопадаючі бомби, які можна перетворити на високоточні за допомогою комплекту наведення, що його США надали Ізраїлю раніше.

"Це бомби, які можуть знищити цілі квартали" , — сказав один з чиновників про MK84.

Поставка відбулася після того, як представники США заявили, що Ізраїль надав Вашингтону гарантії використання американської зброї відповідно до законів війни.

Ізраїль щорічно отримує від США 3,8 мільярда доларів військової допомоги, але зростає критика щодо продовження постачання Вашингтоном зброї Ізраїлю через повідомлення про зростання кількості загиблих серед цивільного населення.

Армія Ізраїлю планує розпочати наземне вторгнення до міста Рафах біля кордону з Єгиптом на півдні Сектору Газа. Це останній населений пункт, що перебуває під контролем палестинського руху ХАМАС.

Під час нещодавньої розмови з начальником штабу ЦАХАЛу генерал-лейтенантом Герці Халеві голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун заявив, що США "не змиряться" з масовими жертвами серед цивільного населення в Рафаху, враховуючи кількість жертв серед цивільного населення у північній та центральній частинах смуги Газа.

Браун підсумував пропозицію Вашингтона, яка включає в себе захист кордону Сектора Газа з Єгиптом за допомогою технологічних досягнень для запобігання контрабанді зброї через Філадельфійський коридор, ізоляцію міста Рафах і проведення точкових рейдів, а також створення спільного центру управління для координації цільових операцій.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що ізраїльські військові готуються вивести більше мільйона палестинських цивільних осіб з Рафаха.

В Ізраїлі розпочалися чотириденні протести з вимогою відставки уряду. Мітингувальники вимагають проведення дострокових виборів.