РФ за добу втратила 700 військових та 20 танків – Генштаб

За минулу добу Росія втратила в Україні приблизно 710 своїх військових, 20 танків, 32 артилерійські системи, 26 безпілотників та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 01.04.24 орієнтовно склали: