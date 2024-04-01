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РФ за добу втратила 700 військових та 20 танків – Генштаб

РФ за добу втратила 700 військових та 20 танків – Генштаб
Фото: Facebook

За минулу добу Росія втратила в Україні приблизно 710 своїх військових, 20 танків, 32 артилерійські системи, 26 безпілотників та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 01.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 442 880 (+710) осіб,
  • танків − 6 986 (+20) од,
  • бойових броньованих машин − 13 321 (+17) од,
  • артилерійських систем − 11 082 (+32) од,
  • РСЗВ − 1 023 (+0) од,
  • засобів ППО − 744 (+1) од,
  • літаків − 347 (+0) од,
  • гелікоптерів − 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 8 757 (+26) од,
  • крилатих ракет − 2 057 (+9) од,
  • кораблів/катерів − 26 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 14 752 (+35) од,
  • спеціальної техніки − 1 826 (+3) од.

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