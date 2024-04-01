Спікер Джонсон анонсував нововведення у законопроекті про допомогу Україні

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що у питанні допомоги Україні, яке має бути винесене на голосування після великодніх канікул, будуть деякі "важливі нововведення". Про це пише The Hill, повідомляє Ліга.net.

"Ми працюємо над тим, щоб досягти консенсусу. Ми говорили з усіма членами, особливо зараз, під час роботи в окрузі. Коли ми повернемося після цього періоду роботи, ми просуватимемо продукт [законопроект за допомогою України], але я думаю, що у нього будуть деякі важливі нововведення" , – сказав він.

Джонсон пояснив, що мав на увазі, наприклад, варіант надання Україні допомоги у кредит, про що йшлося й раніше.

Таким чином, вважає він, можна заспокоїти консерваторів, які вважають, що США роблять "надто багато" для України.

Крім того, розглядається варіант надання Україні допомоги у вигляді прибутків від заморожених російських активів.