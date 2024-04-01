Після "виборів" Путін активно зосередився на протистоянні із Заходом – ГУР
Після так званих "виборів президента" російський диктатор Володимир Путін зосереджений на можливому протистоянні з Європою та НАТО. З посиланням на представника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Вадима Скібіцького у програмі "Security talks", пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.
Як пояснив Скібіцький, стратегія Росії щодо України залишилась незмінною. В першу чергу, мова йде про повну окупацію Донецької та Луганської областей. Це видно по активних штурмових діях ворога.
Водночас після фарсу, який в Росії називають "виборами" диктатор зосередиться на продовжені агресивної політики.
"Він пройшов цей черговий етап безпосереднього утримання влади, і зараз буде вирішувати ті завдання, які стоять перед ним стосовно України і не тільки. Така активна підготовка до можливого протистояння взагалі з Європою, з НАТО, зі США - це вже почалося на рівні заяв. Саме на це будуть зараз зосереджені всі зусилля", - розповів представник ГУР.