Во Франции ожидают от Китая четких сигналов РФ касательно войны

Франція очікує від Китаю "дуже чітких сигналів Росії" у зв'язку з війною в Україні.﻿ Таку заяву зробив міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне, яку цитує Le Dauphine, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Ми очікуємо, що Китай надішле Росії дуже чіткі сигнали. Китай, вочевидь, відіграє ключову роль у забезпеченні незалежності України та поваги до міжнародного права, включно з її суверенітетом" , - заявив він.

Західна спільнота регулярно закликає Китай відігравати активнішу роль у цьому конфлікті, використовуючи свій вплив на Росію.

"Ця війна стосується всієї міжнародної спільноти" , - заявив Сежурне.

Він також наголосив, що Захід переконаний, що міцного миру не буде, якщо він не буде узгоджений з українцями.