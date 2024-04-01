У ЗСУ пояснили, чому росіяни менше використовують "Калібри"

Російські війська наразі менше застосовують ракети "Калібр" через складнощі з логістичними шляхами.﻿ Про це в ефірі телемарафону розповіла керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, повідомляє Укрінформ.

"Найімовірніше, тут комплекс причин, дійсно. Для росіян зараз проблематично і обслуговувати ракетні установки, які випускають "Калібри", і перезавантажуватися "Калібрами", бо вся ця логістика та інфраструктура залишається в севастопольських бухтах, а туди для ракетоносіїв зараз дуже проблематично дістатися" , - сказала Гуменюк.

За її словами, наразі росіяни відчувають небезпеку, є підтвердження висновків британської розвідки про те, що вони укріплюють свій пункт базування у Новоросійську і намагаються загородити його додатково.