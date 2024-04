У Канаді вимагають від Facebook, TikTok та Snapchat 3,4 млрд доларів

Проти найбільших соціальних мереж у Канаді висунули класовий позов на 4,5 млрд канадських доларів (близько 3,4 млрд доларів США) через їхній нібито навмисний негативний вплив на розвиток дітей. Про це пише канадський суспільний мовник CBC News, повідомляє Укрінформ.

"Чотири великі шкільні ради Онтаріо подають позов проти найбільших компаній соціальних мереж стосовно їх продуктів, стверджуючи, що їх дизайн негативно змінив дитячий спосіб мислення, поводження й навчання та нашкодив роботі шкільних рад" , - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що судовий позов спільно подали чотири шкільні ради Торонто й Оттави, які хочуть отримати відшкодування від компаній Meta Platforms Inc., Snap Inc. та ByteDance Ltd., яким належать платформи Facebook, Instagram, Snapchat і TikTok відповідно.

На переконання позивачів, ці компанії навмисно створили продукти, які викликають у дітей залежність, й рекламували їх саме серед неповнолітньої аудиторії.

За словами представників залучених шкільних рад, їх учнів спіткала “ментальна криза, а також кризи уваги й навчання” через “затяте й нестримне використання соціальних медіа”. Вони також стверджують, що соцмережі сприяють кібербулінгу, дезінформації й мові ненависті та відіграють роль у збільшенні випадків фізичного насильства у школах.

Аби відреагувати на ці виклики шкільні ради мусили залучати додаткові кошти, що призвело їх до скрутної фінансової ситуації. “Шкільні ради закликають гігантів соціальних медіа “відшкодувати” кошти системі освіти та змінити дизайн їх продукції, аби убезпечити дітей”, зауважує СВС News.

Видання нагадує, що у США сотні шкільних рад та кілька штатів зробили подібні судові позиви, однак для Канади цей випадок - перший.