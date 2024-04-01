США повідомили про знищення нових безпілотників єменських хуситів

Сполучені Штати заявили, що їхні військові виявили та знищили 30 березня з метою самооборони два безпілотні літальні апарати (БПЛА) в районах Ємену, контрольованих бойовиками-хуситами, яких підтримує Іран. Про це заявили у Центральному командуванні армії США (CENTCOM), повідомляє Європейська правда.

CENTCOM зазначив, що один із них збили над Червоним морем, інший – на землі, коли той був готовий до запуску.

Згідно з повідомленням, військові визначили, що ці безпілотні літальні апарати становлять загрозу для американських та коаліційних сил і торгових суден у регіоні.

"Ці дії необхідні для захисту наших сил, забезпечення свободи судноплавства, а також для того, щоб зробити міжн ародні води безпечнішими і надійнішими для американських, коаліційних і торговельних суден" , – заявляє CENTCOM.

Минулого тижня повідомляли, що американські військові у Червоному морі знищили чотири безпілотники єменських бойовиків-хуситів.

Раніше військово-морська місія ЄС у Червоному морі знищила три балістичні ракети та морський безпілотник єменських бойовиків-хуситів, яких підтримує Іран, для захисту торгових суден.