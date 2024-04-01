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Японія виділила Україні 120 млн доларів гранту: на що підуть гроші

Японія виділила Україні 120 млн доларів гранту: на що підуть гроші
Фото: Рexels

Держбюджет України отримав 118 млн доларів на безповоротній основі від уряду Японії. Кошти надані в рамках проєктів Світового банку "Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя" (HEAL Ukraine) та "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE), пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За даними Мінфіну, кошти в рамках проєктів HEAL та HOPE допоможуть уряду розширити спектр медичних послуг та доступ до них, а також забезпечити подолання наслідків, спричинених збройною агресією Росії, відбудовувати житлову інфраструктуру України.

Залучене грантове фінансування від уряду Японії складається з:

  • 70 млн доларів в рамках проєкту Світового банку HEAL Ukraine спрямованих на підтримку державного бюджету, як відшкодування понесених видатків за програмою медичних гарантій.
  • 48,2 млн доларів в рамках проєкту Світового банку "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE). Кошти за проєктом спрямовуються на відшкодування витрат державного бюджету, використаних на компенсаційні виплати власникам осель на ремонт у багатоквартирних та приватних будинках, які потребують дрібних та середніх ремонтів.

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