Японія виділила Україні 120 млн доларів гранту: на що підуть гроші

Держбюджет України отримав 118 млн доларів на безповоротній основі від уряду Японії. Кошти надані в рамках проєктів Світового банку "Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя" (HEAL Ukraine) та "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE), пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За даними Мінфіну, кошти в рамках проєктів HEAL та HOPE допоможуть уряду розширити спектр медичних послуг та доступ до них, а також забезпечити подолання наслідків, спричинених збройною агресією Росії, відбудовувати житлову інфраструктуру України.

Залучене грантове фінансування від уряду Японії складається з: