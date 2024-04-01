Японія виділила Україні 120 млн доларів гранту: на що підуть гроші
Держбюджет України отримав 118 млн доларів на безповоротній основі від уряду Японії. Кошти надані в рамках проєктів Світового банку "Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя" (HEAL Ukraine) та "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE), пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
За даними Мінфіну, кошти в рамках проєктів HEAL та HOPE допоможуть уряду розширити спектр медичних послуг та доступ до них, а також забезпечити подолання наслідків, спричинених збройною агресією Росії, відбудовувати житлову інфраструктуру України.
Залучене грантове фінансування від уряду Японії складається з:
- 70 млн доларів в рамках проєкту Світового банку HEAL Ukraine спрямованих на підтримку державного бюджету, як відшкодування понесених видатків за програмою медичних гарантій.
- 48,2 млн доларів в рамках проєкту Світового банку "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE). Кошти за проєктом спрямовуються на відшкодування витрат державного бюджету, використаних на компенсаційні виплати власникам осель на ремонт у багатоквартирних та приватних будинках, які потребують дрібних та середніх ремонтів.