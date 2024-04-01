У Раді припустили, за яких умов в Україні заблокують Telegram

Україна може заблокувати Telegram, якщо підтвердиться витік інформації. Не виключено, що інформація з месенджера видається секретним службам РФ. Про це заявив голова Комітету зі свободи слова Верховної ради Ярослав Юрчишин, пише Юлія Акимова, РБК-Україна.

"Для блокування Telegram треба мати чітку аргументацію - рішення РНБО щодо санкцій, наприклад. А для цього має статись якась серйозна критична ситуація з витоком інформації. Дуже не хотілось би, щоб це сталось, тому нам треба зробити вибір" , - сказав він.

Як значив депутат, "ймовірно, якийсь контроль над Telegram з боку Росії є і ми не маємо гарантії, що вся інформація окремих людей там під захистом і не видається секретним службам РФ".

"Чи ми маємо 100% гарантію, що це Дуров власник Телеграму? За його словами, так. А він, насправді, мало що каже. До того ж, немає інформації про те, що Дуров відмовився від російського паспорту. Він зараз є громадянином ОАЕ, але це не передбачає відмови від російського громадянства" , - сказав Юрчишин.

За його словами, історії, коли Telegram блокує те, що не на користь Росії, демонструють, що комунікація у засновника компанії Павла Дурова з путінським режимом, можливо, і залишилась.