Скільки легкових авто купили українці у квітні: топ марок
В Україні продовжує зростати попит на нові легкові авто – у березні купили майже 6,7 тисяч нових легкових авто, що у півтора раза більше ніж торік.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Найбільшу кількість покупців, у минулому місяці, привернула до себе японська марка Toyota. Березневий показник Toyota – 1021 авто (+58%).
Другий результат у Renault – 955 од. (+118%).
Skoda закінчила місяць з показником 452 проданих авто (+31%), що дозволило їй посісти третю сходинку рейтингу.
На четвертому місці Volkswagen - 444 од. (+3%).
Замикає топ-5 березня BMW – 381 од. (+7%).
Бестселером першого місяця весни на українському ринку нових легковиків став кросовер RENAULT Duster, який обрали 920 покупців.
Всього за перший квартал 2024 року в Україні було зареєстровано 16,6 тис. нових легкових авто, що на 48% більше, ніж за аналогічний період минулого року.