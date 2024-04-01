Скільки легкових авто купили українці у квітні: топ марок

В Україні продовжує зростати попит на нові легкові авто – у березні купили майже 6,7 тисяч нових легкових авто, що у півтора раза більше ніж торік.

Про це повідомляє﻿ "Укравтопром".

Найбільшу кількість покупців, у минулому місяці, привернула до себе японська марка Toyota. Березневий показник Toyota – 1021 авто (+58%).

Другий результат у Renault – 955 од. (+118%).

Skoda закінчила місяць з показником 452 проданих авто (+31%), що дозволило їй посісти третю сходинку рейтингу.

На четвертому місці Volkswagen - 444 од. (+3%).

Замикає топ-5 березня BMW – 381 од. (+7%).

Бестселером першого місяця весни на українському ринку нових легковиків став кросовер RENAULT Duster, який обрали 920 покупців.

Всього за перший квартал 2024 року в Україні було зареєстровано 16,6 тис. нових легкових авто, що на 48% більше, ніж за аналогічний період минулого року.