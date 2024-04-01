Міненерго повідомило про надлишок електроенергії у системі

Напередодні в енергосистемі України виник профіцит електроенергії, відновлено незначний експорт. Про це йдеться у повідомленні Міненерго.

"Учора фіксувався профіцит у системі – через сонячну погоду та відповідно інтенсивний виробіток електроенергії СЕС протягом дня НЕК Укренерго зменшував навантаження об’єктів ВДЕ сумарною величиною 1739 МВт·год" , – інформують енергетики у Facebook.

Вказано, що наразі енергосистема працює стабільно та збалансовано. Станом на ранок аварійні відключення електроенергії не застосовуються. При цьому діють графіки погодинних обмежень у Харкові та мережеві обмеження споживання для промисловості у Криворізькому районі.

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 14 296 МВт·год. Передбачається також незначний експорт – до 240 МВт·год.