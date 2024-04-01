Польські фермери планують поновити блокування КПП "Угринів-Долгобичув" – прикордонники

Польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок по двох пунктам пропуску, пропускаючи по кілька вантажних транспортних засобів на годину або взагалі обмежуючи рух. Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, повідомляє Укрінформ.

"Станом на сьогодні блокування здійснюється на напрямку пунктів пропуску "Ягодин" та "Рава-Руська". Через "Ягодин" та "Рава-Руська" польські протестувальники взагалі не пропускають вантажівки в бік Польщі. На цих напрямках останній період фіксуються нульові показники перетину кордону вантажівками на виїзд з України" , - сказав Демченко.

Він уточнив, що через "Ягодин" пропускають на виїзд з Польщі вкрай малу кількість вантажівок за добу, за минулий день таких було 70. Станом на ранок, на двох заблокованих напрямках в чергах на території Польщі загалом перебуває 500 вантажівок, по 250 навпроти кожного з них. Легкові автівки і автобуси скрізь вільно перетинають кордон, для цієї категорії транспорту по той бік кордону рух не обмежується.

Речник нагадав, що раніше польські фермери припинили блокувати рух вантажівок по пунктах пропуску "Краківець", "Шегині" та "Устилуг", тут зараз відбувається інтенсивний рух як на виїзд з України, так і на в’їзд. Черги на території Польщі ще зберігаються на напрямку "Краківця" - 950 вантажівок, "Шегині" - 600. Однак при тій інтенсивності руху, що є зараз, водіям не доводиться тижнями стояти в чергах.

Водночас Демченко наголосив, що 2 квітня польські фермери планують поновити блокування у напрямку пункту пропуску "Угринів-Долгобичув", де в четвер вони тимчасово припинили свої дії на період Великодніх свят. Зараз тут рух відбувається вільний в обох напрямках.