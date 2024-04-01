Очільник Rheinmetall закликав Європу "не сподіватися на допомогу США"

Європі треба відмовитися від думки, що США обов'язково прийдуть на допомогу в разі виникнення військової загрози для неї. Про це заявив Financial Times голова ради директорів компанії Rheinmetall AG Армін Паппергер, повідомляє Кореспондент.

Блокування конгресменами США надання додаткової допомоги для України Паппергер назвав сигналом для Європи: Вашингтон "більше не платитиме за неї". За його словами, тепер США концентрують свої сили на Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, і в разі виникнення повномасштабного збройного конфлікту "С‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ША будуть зосереджені на Азії, а Європа залишиться повністю одна".

За його словами, незалежно від того, хто переможе на президентських виборах у США в листопаді 2024 року, процес військового переозброєння у ФРН продовжиться. Проте можлива перемога Дональда Трампа, на його думку, вплине на Німеччину.

Паппергер закликав європейські країни створювати великі збройові компанії, здатні конкурувати з американськими фірмами.

Він висловив думку, що конкретним країнам потрібно спеціалізуватися на певних військових технологіях. У перспективі важливо розміщувати промислові підприємства в багатьох країнах та нарощувати там виробництво.