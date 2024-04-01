У Молдові стартували військові навчання за участю військ Румунії та США

У Молдові розпочалися багатонаціональні навчання JCET-2024, участь у яких беруть військові з Румунії та Сполучених Штатів. Навчання триватимуть із 1 до 19 квітня.﻿ З посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Молдови, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

У відомстві зазначили, що метою навчань є спільна підготовка та обмін досвідом між молдовськими, румунськими та американськими силами спеціального призначення, а також підвищення рівня оперативної сумісності між контингентами, які беруть участь.

Цього року в заході також візьмуть участь представники Служби державного захисту і безпеки та загону спеціального призначення Pantera.

Згідно зі сценарієм, військові виконають стрибки з парашутом, передові бойові стрільби в денний і нічний час, польові навчання за конкретними завданнями.