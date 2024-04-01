Через вибух БПЛА постраждала підстанція Укренерго

Через вибух ворожого дрона пошкоджене обладнання однієї із високовольтних підстанцій. Про це інформує НЕК "Укренерго" у Фейсбуці.

"Вчора через вибух російського БПЛА було пошкоджене обладнання на одній з підстанцій «Укренерго». Тривають аварійно-відновлювальні роботи" , - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фахівці Укренерго відновили роботу частини обладнання на об’єктах у західному регіоні, тим самим підвищили надійність живлення споживачів. Всього із 22 березня ремонтні бригади відновили та замінили високовольтне обладнання на підстанціях, яке дає можливість передати потужність близько 2000 МВт.