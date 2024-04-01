У Німеччині частково дозволили вживання канабісу

У Німеччині в понеділок, 1 квітня, набув чинності закон, який частково легалізує споживання канабісу. Канабіс буде виключено зі списку заборонених речовин у законі про наркотики Німеччини, і дорослим буде дозволено зберігати і вирощувати для себе певну кількість. Повнолітнім буде дозволено мати з собою 25 грамів канабісу - чи то марихуани, чи то гашишу в чистому вигляді, або ж зберігати до 50 грамів вдома, повідомляє Deutsche Welle.

Крім того, буде дозволено вирощувати для особистих цілей на своєму приватному городі до трьох кущів конопель. Щоправда, для цього треба насамперед об'єднатися з іншими садівниками у такий собі "клуб любителів канабісу" і отримати дозвіл місцевої влади - і на розведення конопель, і на зберігання самого наркотику. Клуби будуть організовані за принципом товариства або кооперативу, не орієнтованих на отримання прибутку. Тобто, члени такої спілки фактично купуватимуть коноплю або гашиш самі у себе - максимум 50 грамів на члена клубу на місяць.

Можна буде курити канабіс у громадських місцях, проте заборонено його вживання в радіусі 200 метрів від входу до шкіл, дитячих садків, ігрових майданчиків, молодіжних і спортивних установ. Заборонено вживати марихуану, перебуваючи за кермом транспортного засобу.

Зберігаються і покарання за зловживання. Тюремне покарання строком до трьох років або грошові штрафи загрожують тим, у кого виявлять понад 25 грамів марихуани або понад три кущі конопель у саду. В особливо тяжких випадках, якщо буде доведено факт торгівлі "надлишками" наркотику, можуть посадити і на п'ять років.

Водночас особи, засуджені в минулому за діяння, які за новим законом не вважатимуться злочином, можуть розраховувати на реабілітацію та вилучення їхньої судимості з центрального кримінального реєстру Німеччини.