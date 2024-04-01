Росіяни не здатні використати свої переваги на фронті – Годжес

Росія зберігає кількісну перевагу в військових, боєприпасах та обладнанні над Україною, але її здатність використати цю перевагу обмежена, вважає колишній командувач Сухопутних військ США в Європі Бен Годжес, повідомляє Голос Америки.

Росія використовує в рази більше артилерійських снарядів і, згідно з оцінками Британської розвідки, Кремль, ймовірно, вербує 30 000 нових військових на місяць. Для того, щоб зменшити нестачу боєприпасів та військового обладнання в Україні, європейські країни активізують поставки боєприпасів Україні, а Франція оголосила про нові поставки військового устаткування.

Оглядачі багато говорять про нестачу боєприпасів в Україні, втрати серед військових, втрату Авдіївки, але на так часто чути про "справжні проблеми", які Росія має зі своїм військом, сказав Годжес в подкасті Silicon Curtain. Зокрема, росіяни не здатні повною мірою використати цю перевагу, вважає експерт.

"Авдіївка впала 5 тижнів тому, а росіяни не змогли з цього скористатись, бо не мають спроможності" , - зауважує він. ﻿

Щодо переваги Росії в боєприпасах, Годжес вказує, що оголошувані співвідношення артилерійських снарядів Росії до України як 5:1 чи 10:1 "сприймаються як даність". "Можливо це подекуди і так, але в них немає здатності експлуатувати це. Бо росіяни втратили дуже багато досвідчених офіцерів та сержантів" , - каже він.

"Війна - це не лише про математику і хто має більше людей - ми програли у В'єтнамі і в Афганістані" , - каже Годжес про США.

Українці значно більш вмотивовані, ніж росіяни, зазначає він.

"Українці захищають свою Батьківщину, знають місцевість краще, ніж будь-хто, а росіяни - окупанти та загарбники. Не думаю, що росіян, які хочуть там бути (на фронті з Україною - ред), вистачить навіть на один шкільний автобус", - додає він.

Чи здатна Росія втілити свої плани і створити нові підрозділи

20 березня російський міністр оборони Шойгу заявив про плани до кінця року створити дві додаткові загальновійськові армії, тридцять підрозділів, включаючи чотирнадцять дивізій та шістнадцять бригад.

Годжес висловив сумнів в здатності Росії виконати свої плани зі створення нових підрозділів.