Спікер Палати представників зустрінеться з конгресвумен, яка ініціювала його відставку

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що планує зустрітися із конгресвумен та трампісткою Марджорі Тейлор Грін, яка ініціювала його відставку, повідомляє Європейська правда.

В інтерв'ю телеканалу Fox News Джонсон заявив, що вони з Грін збираються поговорити на початку цього тижня після того, як вони обмінялися текстовими повідомленнями у неділю.

"Марджорі Тейлор Грін подала клопотання (про відставку), яке не голосують автоматично. Воно просто є. І вона розчарована" , – зазначив Джонсон, маючи на увазі, що конгресвумен незадоволена компромісом із демократами, який досягли для схвалення пакета з фінансування уряду.

За його словами, він згоден з Гріном щодо деяких питань, але відстоював досягнення домовленостей щодо законопроєктів, які в підсумку дозволили уникнути призупинки роботи уряду.

"Це не ідеальні законопроєкти, які ми з вами та Марджорі розробили б, якби мали можливість зробити це по-іншому. Але з найменшою перевагою в історії США ми іноді отримуємо закони, які нам не подобаються" , – вказав Джонсон.

Спікер вказав, що розбіжності всередині Республіканської партії працюють на користь демократів, адже це ускладнює йому отримання будь-яких важелів впливу на них.

Раніше після схвалення бюджету у Палаті представників трампістка Марджорі Тейлор Грін ініціювала відставку спікера Джонсона, звинувативши його у тому, що він "занадто багато віддав" президенту Джо Байдену та демократам під час переговорів про фінансування уряду. Невідомо, чи їй вдасться зібрати достатньо голосів для своєї ініціативи.

За даними CNN, Джонсон працює над наданням фінансової підтримки України, розуміючи, що йому загрожує відставка з боку трампістського крила його Республіканської партії.

Спікер Палати представників очікує, що пакет допомоги Україні включатиме "деякі важливі нововведення", серед яких – можливе виділення допомоги у кредит.