Російські війська продовжують просування у бік Часового Яру

Російські окупаційні війська просунулися на схід від міста Часів Яр у Донецькій області. Український інформаційний ресурс DeepState оновив свої карти, які свідчать, що окупанти просунулися на схід від міста, повідомляє Цензор.НЕТ.

DeepState

У звіті Американського інституту вивчення війни (ISW) із посиланням на командира українського батальйону БПЛА повідомили, що російські війська зосереджують свої удари в напрямку Часового Яру, оскільки місто розташовано на панівній висоті.

"31 березня тривали позиційні бої поблизу Бахмута, однак підтверджених змін на лінії фронту не було. Російський військовий блогер стверджував, що російські війська просунулися поблизу Богданівки (на північний захід від Бахмута), хоча ISW не знайшло доказів цього твердження" , - зазначили там.

ISW

Водночас кореспондентка Громадського радіо Яніна Львутіна, яка нещодавно вона повернулася з Часового Яру, заявила, що у місті залишаються близько 800 цивільних жителів.

"Наразі окупанти дуже сильно обстрілюють населений пункт. З того, що нам відомо, вони намагаються просунутися ближче до міста. Бажання окупантів — захопити Часів Яр і відрізати дорогу, яка сполучає Бахмут та Часів Яр і йде далі до Костянтинівки.