У агрокомітеті Ради розповіли, як зростуть ціни на продукти навесні
Цієї весни вартість основних продуктів навряд чи зміниться, вважає народний депутат від "Слуга Народу" та член комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук.
Нардепа цитує сайт "Слуги народу".
"На мою думку кардинального підвищення цін на продукти не відбудеться. Овочі, які зиму зберігалися в овочесховищах, почнуть дешевшати. Зокрема зменшується ціна на картоплю та цибулю у порівнянні з січнем", – сказав парламентар.
Також, за його словами, будуть дешевшати яйця через те, що у весняно-літній період з’являється багато домашньої продукції. Крім того, попри війну, у центральних та західних областях України з’явилися фермерські господарства, які за якістю та ціною вже конкурують з великими виробниками.
"Ціна на молочну продукцію може несуттєво підвищитися у разі подорожчання палива. У цьому випадку молочка може додати у ціні декілька відсотків через логістику", – пояснив Соломчук.