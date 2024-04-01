У агрокомітеті Ради розповіли, як зростуть ціни на продукти навесні

Цієї весни вартість основних продуктів навряд чи зміниться, вважає народний депутат від "Слуга Народу" та член комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук.

Нардепа цитує﻿ сайт "Слуги народу".

"На мою думку кардинального підвищення цін на продукти не відбудеться. Овочі, які зиму зберігалися в овочесховищах, почнуть дешевшати. Зокрема зменшується ціна на картоплю та цибулю у порівнянні з січнем" , – сказав парламентар.

Також, за його словами, будуть дешевшати яйця через те, що у весняно-літній період з’являється багато домашньої продукції. Крім того, попри війну, у центральних та західних областях України з’явилися фермерські господарства, які за якістю та ціною вже конкурують з великими виробниками.