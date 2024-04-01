У омбудсмена розповіли, де найбільше РФ стратила українських військових

Найбільше випадків страт російськими окупантами українських військовополонених було зафіксовано на Авдіївському напрямку. Про це в ефірі Радіо Свободи заявив представник Уповноваженого з прав людини в системі органів сектору безпеки Олександр Кононенко, повідомляє Ліга.net.

"Найбільше ці факти були зафіксовані на Авдіївському напрямку. Один з найвідоміших таких епізодів – це позиція "Зеніт". Щодо страт, коли військовий перебуває у полоні – на жаль, ці факти фіксуються, починаючи з Оленівки. Це продовжує відбуватися" , – сказав він.

Раніше моніторингова місія Організації об'єднаних націй з прав людини в Україні опублікувала звіт, згідно з яким відомо про 32 українських військовополонених, страчених Росією протягом зими.

Відповідаючи на запитання, які існують механізми в України, щоб захистити своїх військових у російському полоні, Кононенко сказав:

"На жаль, це дуже болюча тема <...> Фактично, крім міжнародного тиску, постійного оприлюднення інформації, більше немає способів захистити наших військовополонених".

За його словами, звіт ООН зроблений на підставі даних, які надала тільки Україна.