У Кремлі ще не сформували позицію щодо повноважень Зеленського після 20 травня

Росія висловлюватиме "позицію" щодо закінчення п'ятирічного терміну повноважень президента Володимира Зеленського﻿ Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє Ділова столиця.

"У Кремлі пам'ятають про те, що 20 травня спливає термін повноважень президента України, і будуть аналізувати ситуацію, щоб заявити про свою позицію" , — сказав Пєсков.

Зазначимо, в Україні 31 березня мали відбутися президентські вибори, проте їх було скасовано у зв'язку із запровадженням воєнного стану через повномасштабне вторгнення Росії.