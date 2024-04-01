У Кремлі ще не сформували позицію щодо повноважень Зеленського після 20 травня
Росія висловлюватиме "позицію" щодо закінчення п'ятирічного терміну повноважень президента Володимира Зеленського Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє Ділова столиця.
"У Кремлі пам'ятають про те, що 20 травня спливає термін повноважень президента України, і будуть аналізувати ситуацію, щоб заявити про свою позицію", — сказав Пєсков.
Зазначимо, в Україні 31 березня мали відбутися президентські вибори, проте їх було скасовано у зв'язку із запровадженням воєнного стану через повномасштабне вторгнення Росії.