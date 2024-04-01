Росія обходить санкції, використовуючи посередників та криптовалюту - WSJ

Російські посередники використовували криптовалюту tether, щоб уникнути санкцій США і купували деталі для безпілотників та іншого високотехнологічного обладнання. Про це пише The Wall Street Journal, повідомляє Дзеркало тижня.

Російський контрабандист у Китаї отримав запит від виробника легендарного АК-47. Найбільшому виробнику стрілецької зброї, концерну "Калашников", були потрібні деталі для безпілотників. Контрабандист Андрей Звєрєв передав замовлення, зроблене наприкінці 2022 року, гонконгському дистриб'ютору електроніки. США намагалися припинити подібні угоди, і навіть китайські банки, які побоюються санкцій, блокували платежі з Росії.

Тому Звєрєв використовував криптовалюту tether, щоб перевести мільйони доларів від "Калашникова" до постачальника. Для військової машини Путіна tether став незамінним. Стейблкоїн допомагає російським компаніям обходити західні санкції й закуповувати товари подвійного призначення, які йдуть на безпілотники та інше високотехнологічне озброєння. Імпортери, які працюють з такими товарами, переказують рублі на рахунки в російських банках, якими керують посередники, що конвертують рублі в tether і виплачують місцеву валюту своїм іноземним постачальникам у таких країнах, як Китай і Близький Схід, зазначає видання.

"Росія дедалі частіше вдається до альтернативних платіжних механізмів, щоб обійти американські санкції та продовжити фінансування своєї війни проти України" , — ідеться в заяві заступника міністра фінансів США по боротьбі з тероризмом і фінансовій розвідці Брайана Нельсона.

У грудні минулого року компанія Tether Holdings заявила, що почала добровільну політику щодо заморожування цифрових гаманців, які використовуються для переказу її токенів, які були пов'язані з організаціями, що перебувають під санкціями. Газета The Wall Street Journal перевірила деталі розповіді Звєрєва, взявши інтерв'ю у його помічників і вивчивши російські імпортні та податкові документи. Записи показали ланцюжок поставок електроніки, що зв'язує гонконгського постачальника Звєрєва, компанію Kynix Semiconductor, і основну дочірню компанію "Калашникова" з виробництва безпілотників.

Оскільки китайський експорт змінив глобальну торгівлю споживчими товарами, Звєрєв налагодив зв'язки з місцевими фабриками та організував маршрути поставок до Росії, що дало змогу компаніям уникнути сплати російських митних зборів. Звєрєв віддавав перевагу tether перед традиційними банками, тому що він був анонімним.

У квітні 2023 року Сергей Менделєєв, колишній московський чиновник і засновник криптовалютної біржі Garantex, зібрав у Telegram кілька найдосвідченіших російських криптовалютчиків, щоб обговорити проблеми імпортерів. Він переадресував питання про їхні платежі в Китай Звєрєву.

Менделєєв, який невдовзі покинув Garantex, повідомив, що запускає свою власну платіжну компанію Exved, щоб допомогти імпортерам платити іноземним постачальникам протягом декількох годин через tether. Пізніше Менделєєв заявив, що Exved щомісяця обробляв російські зовнішньоторговельні платежі на сотні мільйонів доларів одразу після початку своєї діяльності.

Після лютого 2022 року Звєрєв почав організовувати транспортування електроніки з Китаю в Росію в рамках так званої урядової програми паралельного імпорту, введеної для ввезення продукції, необхідної Росії, без згоди виробників. Куплену ним електроніку вантажили на вантажівки, часто в Шеньчжені або Гуанчжоу, і відправляли в Росію через Киргизстан і Казахстан.

Звєрев продовжував використовувати Garantex, а також інші фірми-посередники для конвертації рублів клієнтів у tether, переводячи криптовалюту в блокчейн-систему Tron, яка вирізняється підвищеною конфіденційністю і низькими комісіями. Він обмінював tether на юані у позабіржових брокерів у Гонконзі, а потім переказував гроші постачальникам місцевим банківським переказом.

У грудні США посилили контроль над російською військовою промисловістю, коли Міністерство фінансів запровадило нові обмеження, звані вторинними санкціями, для іноземних фінансових інститутів. А Менделєєв, засновник Garantex, заявив у січні, що tether уже довів свою корисність для імпортерів в обході вторинних санкцій в інших країнах.