В Естонії прокоментували можливий російський наступ в Україні

Наразі важко оцінити, чи відбудеться російський наступ в Україні цієї весни.﻿ Про це заявив заступник начальника штабу естонської дивізії з питань оперативної роботи полковник Янно Мярк, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Він зазначив, що Росія протягом півтора року мобілізує в середньому 30 тисяч осіб на місяць.

"Ці сили, звісно, не перебувають на тому ж рівні підготовки та оснащення, як на початку війни. Якщо подивитися на живу силу, то, судячи з усього, російські війська здатні підтримувати нинішні темпи наступу, і, можливо, можуть почати наступ на новому напрямку. Але оцінити ймовірність цього досить складно" , - заявив Мярк.

Аналітики ISW заявили, що російські війська наприкінці весни чи на початку літа можуть розпочати масштабний наступ на Донецькому напрямку.

При цьому вони вважають, що російські війська, ймовірно, зможуть почати узгоджену широкомасштабну наступальну операцію тільки на одному оперативному напрямку через обмеженість власних людських ресурсів і планування.