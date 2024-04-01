Кличко вважає, що РФ може повторити наступ на Київ - Bild

Якщо підтримка Заходу припиниться, Київ знову може стати мішенню для російських сухопутних військ﻿. Про це заяв﻿﻿ив мер Києва Віталій Кличко в інтерв’ю німецькому виданню Bild, повідомляє Ділова столиця.

"Київ був і залишається ціллю для путіна, тому що столиця є серцем країни. Але ми набагато краще підготовлені, ніж два роки тому. Якщо Путін прийме це рішення, це буде криваве рішення" , — заявив Віталій Кличко.

Мер Києва також заявив, що для захисту своїх територій Україні потрібно більше зброї. І назвав розмови про переговори та про "заморожування" війни неприйнятними для українців.