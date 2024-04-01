Турецька ліра подешевшала після перемоги опозиції на виборах

Турецька ліра втратила свою вартість після того, як партія президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана зазнала поразки на місцевих виборах у неділю. Опозиція здобула перемогу в багатьох турецьких містах, включаючи Стамбул та Анкару.﻿ Про це пише агентство Bloomberg, повідомляє Економічна правда.

Так, ліра подешевшала на 0,2% до 32,4 за долар, що стало рекордно низьким рівнем на момент закриття торгів. Цього року валюта вже втратила близько 9% своєї вартості, що робить її другою за величиною девальвацією серед валют країн, що розвиваються, після чилійського песо.

"Поразка Ердогана на місцевих виборах не повинна підірвати макрополітику (поки що). Боротьба з інфляцією зараз є політичним, а також економічним пріоритетом, і це повинно стати основою для корекції ортодоксального політичного курсу в короткостроковій перспективі" , - написав у своєму звіті стратег Tellimer Хаснаїн Малік.

Інвестори позитивно оцінили поворот до більш жорсткої монетарної політики, спрямованої на приборкання інфляції, навіть попри те, що вона шкодить економічному зростанню і робить кредитування майже неможливим для більшості громадян. З моменту зміни політики після минулорічних президентських виборів іноземні інвестори придбали турецькі облігації та акції на суму 4,9 мільярда доларів США.