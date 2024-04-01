У РФ побачили "космічні технології" у безпілотниках ЗСУ

Росіяни заявляють, що виявили в українських безпілотниках матеріали та технології, які використовуються у «марсіанській місії NASA», повідомляє Новое время.

Про це з посиланням на генерального директора Центру комплексних безпілотних рішень Дмитра Кузякіна стверджують кремлівські пропагандистські ресурси.

Як повідомляється, йдеться, зокрема, про акумулятори, які були виявлені у дронах ЗСУ.

«Один із перших FPV-безпілотників противника, який нам надали, мав таку саму акумуляторну батарею, як і ті, що використовувалися американцями у марсіанській місії NASA» , — розповів Кузякін.

Крім того, за його словами, в українських дронах також виявлено «алюмінієві сплави, які США застосовують у космічній програмі».

Водночас якихось доказів своїх слів Кузякін, звісно ж, не надав.

І хоча його заява може здатися лише першоквітневим жартом, поширено її було ще напередодні, 31 березня.