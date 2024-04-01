Європейські військові не воюватимуть в Україні – МЗС Естонії

Військові європейських країн не воюватимуть в окопах в Україні, але є можливість їхнього відрядження в Україну для прискорення навчання українських військовослужбовців. Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур в інтерв'ю австрійській газеті Die Presse, повідомляє Ліга.net.

Він зазначив, що зараз "реальність така, що кожна країна-член НАТО вже має військовий персонал в Україні, наприклад, військових аташе або людей, які час від часу приїжджають в Україну". А те, що пропонував французький лідер Емманюель Макрон – "стосувалося здебільшого сфери навчання".

За словами Певкура, мова йде виключно про проведення навчання українських військових на території України. Він навів приклади того, що ЗСУ навчаються у Великій Британії, в Естонії та Польщі.

"Питання полягає в тому, чи могли б ми зробити те ж саме в Україні, щоб прискорити процес навчання, адже кожна подорож через кордон займає певний час. Але це не означає, що європейські солдати будуть воювати в окопах в Україні" , – зауважив він.



