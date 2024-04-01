РФ атакує авіацією Зміїний для зриву морського коридору – Гуменюк

Російські окупаційні війська, які не можуть контролювати північно-західну частину Чорного моря корабельно-катерним складом, час від часу намагаються демонструвати своє панування в повітрі і спрямовують керовані ракети по острову Зміїний. Про це заявила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, повідомляє Укрінформ.

"Що стосується острова Зміїний, тут зрозуміло, що в умовах, коли ворог не може контролювати північно-західну частину Чорного моря корабельно-катерним складом, вони намагаються тиснути авіацією. Вони намагаються час від часу демонструвати своє панування хоча б в повітрі.

І були випадки, коли літаками тактичної авіації вони проводили там і розвідку, і намагання спрямувати туди керовані авіаційні ракети, які не мали успіху, як правило втрачали бойову спроможність ще над акваторією моря" , - наголосила Гуменюк.