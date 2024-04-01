У МЗС Німеччини заявили про посилення дезінформації РФ щодо України в Європі

У Німеччині заявляють про сплеск дезінформаційних кампаній РФ в Європі, спрямованих на підрив підтримки України. Про це в інтерв'ю Financial Times розповів керівник департаменту культури і комунікації Міністерства закордонних справ Німеччини Ральф Бесте, повідомляє Європейська правда.

Бесте зазначив, що російські кампанії дезінформації стали масштабнішими, майстернішими та непомітнішими.

"Це безумовна загроза, яку ми повинні сприймати серйозно. В цілому, (спостерігається) зростання витонченості і впливу в порівнянні з тим, що ми бачили раніше" , – зазначив німецький дипломат.

За його словами, Росія поєднує більшу витонченість і правдоподібність своїх повідомлень з автоматизацією, щоб зробити свої атаки більш ефективними і такими, який було б важко протидіяти.

"Ймовірно, відбувається багато такого, чого ми навіть не бачимо. Все більше і більше розмов відбувається в приватних ... каналах Telegram і WhatsApp. Дуже важко зрозуміти, що там відбувається" , – додав Бесте.

В його департаменті є спеціальний підрозділ, який очолює зусилля німецького уряду з відстеження і припинення інформаційних операцій Росії за кордоном.

Бесте підкреслив, що росіяни "шукають тріщини сумнівів або почуття тривоги і намагаються їх розширити".

Цього року його департамент викрив одну з найбільших спроб маніпулювання німецькою громадською думкою на платформі соціальної мережі Twitter (X).

Мережа з понад 50 тисяч фейкових акаунтів, які публікували до 200 тисяч постів на день, намагалася переконати німців у тому, що урядова допомога Україні підриває німецький добробут і загрожує ядерною війною.

Мережа намагалася "відмити" такі заяви, подаючи їх так, ніби вони були опубліковані як думки авторитетних новинних видань, таких як Der Spiegel і Süddeutsche Zeitung. Також була спроба посилити вже наявні антиукраїнські погляди і зробити їх більш поширеними.

Протидіяти таким зусиллям важко, сказав Бесте, і це свідчить про те, наскільки Росія просунулася вперед з часів сумнозвісних "фабрик тролів", які використовували реальних людей для поширення фейків часто в незграбний і очевидний спосіб.